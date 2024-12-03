сегодня в 16:30

Филиал Одинцовской областной больницы достроят в Подмосковье в 2025 году

В селе Ромашково продолжается строительство здания филиала консультативно-диагностического центра Одинцовской областной больницы, сообщили в пресс-службе округа.

Сейчас рабочие обустраивают фасад и внутренние перегородки, монтируют внутренние инженерные сети, а также проводят электромонтажные работы.

Консультативно-диагностический центр рассчитан на 350 пациентов в смену— 250 взрослых и 100 детей. Медицинское обслуживание здесь будет доступно по полисам ОМС для всех жителей муниципалитета.

В трехэтажном здании общей площадью 9 тыс. кв. м оборудуют терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар, блок кабинетов узких специалистов и специализированного приема, отделения восстановительного лечения и медицинской профилактики.

Новое медучреждение оснастят современной мебелью и оборудованием. На территории появится парковка, в том числе для маломобильных граждан.

Открытие консультативно-диагностического центра запланировано на лето 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.