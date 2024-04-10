Фестиваль здоровья «Здоровый взгляд на жизнь» в третий раз пройдет в Ленинском округе

Во дворце спорта «Видное» 13 апреля в Ленинском округе уже в третий раз состоится фестиваль «Здоровый взгляд на жизнь». С 2022 года он проводится ежегодно. Организатором фестиваля здоровья выступает местный филиал региональной Торгово-промышленной палаты при поддержке администрации муниципалитета. На одной площадке он соберет представителей государственной и частной медицины, чтобы в открытом диалоге пообщаться с жителями и рассказать о возможностях системы здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа.

«В Ленинском городском округе государственные учреждения и коммерческие медицинские центры работают в атмосфере взаимного уважения и здоровой конкуренции, по многим вопросам дополняя друг друга. Эти добрые взаимоотношения начались еще со времен пандемии 2020 года, когда руководители всех медучреждений образовали рабочую группу, где координировали действия в интересах здоровья наших жителей. И сейчас продолжаем конструктивное взаимодействие», — сказал главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Кроме ВКБ свои стенды на фестивале представят стоматологическая поликлиника и перинатальный центр, а также порядка 20 частных медицинских организаций, работающих в Ленинском округе.

Посетители мероприятия смогут пройти диспансеризацию, проверить основные показатели своего здоровья — артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на сахар, пройти УЗИ щитовидной железы и сосудов головного мозга, сделать ЭКГ и стоматологический онкоскрининг, получить консультацию узких специалистов, среди которых неврологи, офтальмологи, гинекологи, эндокринологи и многие другие. Также гостей ждет лотерея и розыгрыш подарков.

Популярность фестиваля среди жителей округа растет: в 2022 году его посетили порядка тысячи человек, в 2023 — уже свыше полутора тысяч. Высокий интерес к мероприятию ожидается и в этот раз.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.