Фельдшер из Чехова прошла в третий этап конкурса профмастерства

Нина Лапина из Чехова принимает участие в конкурсе «Лучший фельдшер (медицинская сестра) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Девушка прошла в третий этап соревнования, где будет решать ситуационные задачи и демонстрировать свои практические навыки.

Нина Лапина работает в ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Чеховская подстанция. Её стаж составляет 4 года.

За высокий профессионализм медработника наградили благодарственным письмом от главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

Фельдшер отметила, что такие конкурсы помогают проверить уровень знаний и внести корректировки в свою работу.

«Когда я узнала, что прохожу во второй, а потом и в третий этап конкурса, я испытала гордость и радость. Гордость не только за себя, но и за свою организацию — Чеховскую подстанцию. В нашем коллективе есть стремление развиваться, учиться чему-то новому и помогать друг другу», — рассказала Нина Лапина.

Третий этап конкурса состоится уже в четверг, 12 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.