Фармаколог МОЦОМД рассказал о правильном применении противомикробных препаратов

Каждый год с 18 по 24 ноября медицинское сообщество и организации здравоохранения по всему миру объединяются, чтобы повысить осведомленность о проблеме антибиотикорезистентности, а также предоставить необходимые инструменты для правильного и безопасного использования противомикробных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Клинический фармаколог МОЦОМД Антон Иванюк рассказал, что неконтролируемое использование противомикробных веществ приводит к развитию резистентности у микроорганизмов, что ставит под угрозу эффективность лечения инфекционных заболеваний.

«Ключевым аспектом правильного использования антибиотиков является понимание, что эти препараты эффективны только при бактериальных инфекциях, тогда как вирусные заболевания требуют совершенно иного подхода. Важно понимать, что препараты необходимо применять строго по назначению врача и в соответствии с установленными рекомендациями. Просвещение населения о недопустимости бесконтрольного применения антибактериальных препаратов существенно снизит число случаев их неправильного использования», — отметил доктор.

Клинический фармаколог центра акцентирует особое внимание на просветительской работе с населением, которая поможет снизить уровень самовольного использования медикаментов. Именно такой подход к данной проблеме по мнению врача позволит закрепить успехи медицины в борьбе с инфекционными болезнями и обеспечит здоровье будущим поколениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.