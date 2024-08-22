ФАП в поселке Жуково под Солнечногорском запустят в работу в октябре

ФАП в поселке Жуково под Солнечногорском запустят в работу в октябре, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В микрорайоне Березки поселка Жуково городского округа Солнечногорск завершили строительство фельдшерско-акушерского пункта. Работы выполнили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Степень готовности объекта оценили главный врач Солнечногорской областной больницы совместно со своими заместителями. Запланировано, что полностью ФАП сможет начать работу уже в октябре текущего года, взрослых и детей будут принимать фельдшер и медицинская сестра.

«Новое медучреждение возвели с использованием технологии быстровозводимых конструкций. Здесь квалифицированная помощь будет оказываться порядка 1500 жителям. ФАП рассчитан на 36 посещений в смену», — прокомментировала и. о. заместителя главы городского округа СолнечногорскМайя Морева.

ФАП оснащен современным медицинским оборудованием: аппаратом ЭКГ, дефибриллятором, экспресс анализаторами, также для удобства пациентов оборудован дневной стационар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.