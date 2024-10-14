ФАП в деревне Лыткино округа Солнечногорск открыли после капремонта

В деревне Лыткино городского округа Солнечногорск открыли фельдшерско-акушерский пункт после ремонта. Его оснастили новой мебелью и современным оборудованием. Он обслуживает почти 1 200 детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ФАП расположен на первом этаже многоквартирного дома на пощади 63 кв. метров. Ремонтные работы здесь проводили с мая по программе «Здравоохранение Подмосковья». Подрядчик заменил облицовочную плитку полов и стен, межкомнатные и входные двери, оконные блоки, элементы системы электроснабжения и светильники, трубы и сантехнику.

«Это уже третий фельдшерско-акушерский пункт в Солнечногорске, который открыли с осени этого года. В конце сентября начал прием новый, возведенный по современным технологиям строительства ФАП в деревне Жуково, а в октябре пункт заработал в деревне Новая после ремонта. Качество медицинских услуг повысилось для почти 4 тысяч наших жителей. Модернизация системы здравоохранения проходит при всесторонней поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального правительства», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

В обновленных помещениях находятся кабинет фельдшера, процедурный и смотровой кабинеты, туалетная комната и комфортная зона ожидания. Пациенты могут пройти в ФАПе диспансеризацию, вакцинацию, а также получить выписку льготных лекарств и телемедицинскую консультацию.

Второй год заведует учреждением фельдшер Елена Белокурова. Она ведет диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями и обслуживает вызовы на дом.

ФАП работает со вторника по четверг с 8:00 до 14:00. Патронаж на дому осуществляется с 14:00 до 15:40. Записаться на прием можно по номеру 122 или на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.