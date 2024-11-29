ФАП после ремонта откроется в Коломне в начале декабря

Обновленный фельдшерско-акушерский пункт в селе Коробчеево городского округа Коломна начнет принимать пациентов. Ремонт этого медицинского учреждения провели по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья», и финансировался из регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание ФАПа в Коробчеево представляет собой одноэтажный деревянный дом с террасой. В ходе ремонта строители обновили фасад здания, заменили окна, отремонтировали крышу и входную площадку. После окончания работ местные жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Это уже третий фельдшерско-акушерский пункт, который ремонтируется Городском округе Коломна в этом году. Работы на двух других объектах — в Зарудне и Индустрии — уже завершены. В период ремонта медицинская помощь жителям села Коробчеево оказывается в ФАПе Октябрьский и в Сергиевской поликлинике.

В фельдшерско-акушерском пункте пациенты могут получить первичную медико-санитарную помощь, пройти первый этап диспансеризации и профилактический осмотр, сделать прививку. Также фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, при необходимости проводит диагностические обследования и записывает пациентов на консультации к профильным специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.