ФАП поселка Успенский в Серебряных Прудах отремонтировали по народной программе ЕР

Муниципальный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Виктор Растегаев рассказал о завершении капремонта фельдшерско-акушерского пункта поселка Успенский, который вошел в народную программу партии «Единая Россия» и программу капитального ремонта медицинских учреждений министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба председателя.

Местные партийцы собрали наказы от жителей, которые просили о ремонте ФАПа и теперь данный наказ реализован. Работы на объекте были начаты в июне этого года.

На финишную прямую вышла подготовка к открытию сельской врачебной амбулатории после трехмесячного капитального ремонта. К наведению чистоты в обновлённых помещениях привлекли персонал учреждения.

Специалисты и медперсонал оценили положительно преображение амбулатории и рассказали, какие изменения особенно важны для пациентов и медицинского коллектива.

«Раньше на здании в амбулатории протекала крыша. Это создавало много проблем. Забивался водосток, зимой образовывалась огромная сосулька. Теперь он подогревается. В помещениях после ремонта стало светло, красиво и очень уютно. Везде, где есть раковины, стоит нагреватель. Окошки пластиковые», — отметила медсестра врача общей практики Ольга Агафонова.

Помимо наведения чистоты, в амбулатории нужно расставить мебель и подключить технику. Открытие состоится как только все кабинеты подготовят к полноценному приёму больных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.