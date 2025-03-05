Эволюционные изменения: зумеры лишились зубов мудрости

У представителей поколения Z исчезают зубы мудрости. Стоматологи отмечают, что у молодежи все чаще полностью отсутствуют «восьмерки» из-за эволюционных изменений и распространения фастфуда, сообщает SHOT .

По словам медиков, наличие всех 4 зубов мудрости у зумеров стало редкостью. У многих из них «восьмерки» не только не прорезываются, но и отсутствуют на уровне корней. При проведении рентгена все чаще обнаруживают не более двух таких зубов.

Специалисты связывают исчезновение зубов мудрости с изменением рациона питания человека. Употребление мягкой пищи, например, котлеты из фастфуда, не требует мощных усилий, как пережевывание цельных кусков мяса. В результате форма зубов у современных людей меняется: они становятся меньше и затупляются. Даже клыки уже не так выражены.

Как пояснила преподаватель института стоматологии Сеченовского университета Екатерина Масликова, челюсть современного человека уменьшается в размерах — зубам мудрости просто не хватает места, чтобы прорезаться. А те, что все-таки вылезли, часто растут криво.

Однако есть и положительный момент: отсутствие «восьмерок» позволяет сэкономить на их удалении. Стоимость такой процедуры у стоматолога варьируется от 8 до 15 тыс. рублей за один зуб.