Россиянки начали стремительно лысеть этой осенью

Женщины в России повсеместно столкнулись с облысением. За последний год количество обращений к трихологам удвоилось. Главный врач сети московских трихологических клиник Марият Мухина рассказала, как бороться с проблемой выпадения волос, сообщает Life.ru .

Осенью проблема массового выпадения волос стала особенно заметной. Женщины начали тратить около 30 тыс. рублей на лечение. Врач поделилась информацией о том, что сезонное выпадение волос у женщин связано с изменением продолжительности светового дня. По ее словам, это влияет на циркадные ритмы и уровень мелатонина, что, в свою очередь, воздействует на циклы роста волос.

Кроме того, облысение может быть связано с температурными колебаниями и влажностью. Эти факторы меняют состояние кожи головы и волосяных фолликулов. Холод и низкая влажность уменьшают содержание влаги в волосах, что делает их более хрупкими и подверженными выпадению.

Для поддержания здоровья волос Мухина порекомендовала увеличить потребление жидкости и избегать условий, приводящих к перегреву, которые могут вызвать чрезмерное потоотделение. Специалист посоветовала разнообразить рацион полезными продуктами, такими как авокадо, киви и орехи. Эти продукты способствуют обогащению волос жирными кислотами, что активирует их рост.

Также эксперт отметила, что в холодное время года лучше фиксировать волосы в прическе или надевать головной убор. По словам врача, резкий перепад температур приводит к спазмам сосудов в области головы, что негативно сказывается на микроциркуляции. А этот фактор, в свою очередь, влияет на питание волосяных фолликулов.