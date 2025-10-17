Еще три рентген-аппарата заработали в Подмосковье

В медучреждениях Московской области начали работу 3 новых цифровых рентген-аппарата – 2 в консультативно-диагностическом центре МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 1 в поликлинике №7 Мытищинской больницы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современная медицинская техника позволяет врачу проводить более детальные исследования. С начала года в Подмосковье заработали 77 новых рентген-аппаратов на сумму почти 1,8 млрд рублей. В том числе сегодня начали работу еще 3 единицы – 2 в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 1 в Мытищинской больнице. На их закупку было направлено более 63,3 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.