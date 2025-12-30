Еще опаснее: гастроэнтеролог рассказал о перекурах за новогодним столом

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юрий Клинов заявил, что курение за новогодним столом представляют очень серьезную опасность для здоровья на фоне острой и жирной пищи, а также алкогольных возлияний, сообщает Газета.ru .

«Курение во время застолья усиливает интоксикацию. Никотин ускоряет всасывание алкоголя, из-за чего опьянение наступает быстрее, а похмелье на следующий день бывает более выраженным. Кроме того, продукты горения табака и этанол конкурируют за переработку в печени, что увеличивает нагрузку на орган и замедляет выведение токсинов», — сказал доктор.

По его словам, одновременное употребление никотина и алкоголя создает удвоенную нагрузку на сердце и сосуды. Спиртные напитки способствуют расширению сосудов, в то время как никотин провоцирует их сужение. Подобные колебания могут вызвать внезапный скачок артериального давления, сбои в работе сердца, ощущение дурноты и общее недомогание, в особенности у лиц, страдающих повышенным давлением и сердечными патологиями.

