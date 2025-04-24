Еще одна встреча по вопросам здравоохранения прошла в Чехове

В Центральной библиотеке Чехова прошел традиционный «Здравчас». Главный врач Чеховской больницы Андрей Попов провёл встречу с жителями округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече уделили внимание ремонту поликлиники, расположенной на ул. Пионерской, д. 2, где временно изменились адреса приёмов врачей. Горожанам рассказали, что узнать о графике работы специалиста и записаться к нему можно по единому номеру: 122. Также доступна линия главного врача с 9:00 до 18:00 по тел.: +7 (498) 602-03-59, доб. 18016.

Присутствующим напомнили, что всю информацию можно получить через Telegram-чат «Чехов.Здоровье» и социальные сети больницы.

Жители Чехова обратились с просьбой организовать дополнительные встречи, чтобы рассказать населению о системе бесплатной медицинской помощи в Подмосковье.

Дополнительно обсудили порядок маршрутизации пациентов в медорганизации, проведения выездных диспансеризаций и другие актуальные вопросы здравоохранения.

Главная цель подобных мероприятия — установить открытый диалог между пациентом и медицинским персоналом. Такой формат встречи пользуется интересом среди представителей старшего поколения. Пенсионеры, проживающие в разных населённых пунктах, могут напрямую задать актуальные вопросы главврачу.

Подобные встречи будут проводиться в муниципальном округе Чехов на регулярной основе.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.