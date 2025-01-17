Еще один цифровой маммограф заработал в подмосковной больнице

В Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы начал работать новый цифровой маммограф. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Новый маммограф в Яхромском поликлиническом отделении был установлен взамен устаревшего оборудования, уже не отвечавшего требованиям. Цифровой аппарат позволяет получать более детальное и качественное изображение, что повысит качество диагностики и точность проводимых исследований. Всего на закупку нового маммографа было направлено более 20,8 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти маммографию можно по направлению врача.

Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона — 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.