Еще два стационара откроют в Подмосковье до конца 2024 года

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание. В ходе заседания обсуждался вопрос совершенствование системы организации стационарной медицинской помощи. Участники заседания посетили Ногинскую больницу, где сейчас проводится модернизация приемно-диагностического отделения, сообщает пресс-служба ведомства.

Главный врач ГБУЗ МО « Ногинская больница» Сергей Лившиц рассказал, что отделение находилось в старом здании и не соответствовало современным требованиям.

«Сейчас ведется полная реконструкция приемно-диагностического отделения. При проектировании мы постарались привести его в соответствие тем требованиям, которые предъявляются для отделений подобного типа. Там будет диагностическая палата, противошоковая палата, кабинеты врачей. Рядом же находится рентген, компьютерная томография, реанимационный зал для экстренных больных, будут и две экстренные операционные — травматологическая и нейрохирургическая. Ногинская больница является травмоцентром самого высокого уровня. Сюда доставляют тяжелых пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», — сказал Лившиц.

Он добавил, что строительную часть работ планируется завершить до конца года. Еще какое-то время уйдет на комплектацию и полноценный ввод в эксплуатацию.

Председатель комитет Андрей Голубев подчеркнул, что в целом «сегодня наше стационарное звено здравоохранения, а это чуть меньше 40 тысяч коек, активно развивается».

На сегодняшний день в Московской области работают 49 многопрофильных стационаров, 26 родильных домов, 6 перинатальных центров.

«Все, наверное, слышали об открытии лучшего, я считаю, в стране, детского многопрофильного центра в Красногорске. Это тоже стационарная медицинская помощь. Начинается строительство еще одного крупного объекта в Балашихе, это областная многопрофильная больница», — сказал Голубев.

До конца года планировалось открыть 3 новых стационара, один открылся с опережением сроков — детская больница в Красногорске. Также вводятся реанимационное отделение и актовый зал в хирургическом корпусе № 2 в Подольской областной клинической больнице и больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену, стационаром на 60 коек в Хотьково.

«Кроме того, что мы строим новые объекты, мы капитально ремонтируем имеющиеся, 13 до конца года должны сдать», — подчеркнул Голубев.

Как рассказала начальник управления организации стационарной медицинской помощи, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения министерства здравоохранения Московской области Елена Храброва, 17 региональных сосудистых центров в регионе оказывают экстренную помощь при инфарктах и инсультах. Также работают 19 первичных сосудистых отделений.

«Также у нас 43 травмацентра, к которым относится и Ногинская больница. Сейчас мы взаимодействуем с ГИБДД для того, чтобы помощь оказывалась экстренным пациентам быстро, и пациент переводился на необходимый уровень вовремя», — сказала Храброва.

Помимо этого, 39 медицинских организаций предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.