Еще 6 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье

В медорганизациях Московской области сегодня заработали 6 единиц цифровой тяжелой техники. В Красногорской больнице запустили 2 рентген-аппарата, в Подольской — флюорограф и маммограф. Еще по одному рентген-аппарату запустили в Одинцовской и Пушкинской больницах, они пока работают в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Для качественной диагностики большое значение имеет современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем оснащать поликлиники и стационары цифровым тяжелым оборудованием. С начала года запустили в больницах Подмосковья 82 рентген-аппарата, 18 маммографов и 13 флюорографов», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Красногорске рентген-аппараты будут работать в две смены, преимущественно для амбулаторной службы взрослых пациентов, в поликлинике № 2 «Военный городок» и филиале «Петрово-Дальнее».

«Открытие новых рентген-кабинетов — это важный шаг к улучшению медицинской помощи в Красногорске. Преимущества цифрового рентгена при диагностике — это максимально точное и четкое изображение в цифровом формате и минимальная лучевая нагрузка на пациента», — отметила заведующая рентгенологическим отделением Юлия Телепнева.

Рентген-диагностика и флюорография выполняются бесплатно, по полису ОМС. Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Также в Московской области женщины старше 40 лет, имеющие прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву, могут самостоятельно записаться на маммографию. Важно, что давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.