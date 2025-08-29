Эпилепсия и неврология: о чем могут говорить частые дежавю

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что дежавю — это состояние, когда человек чувствует, что уже видел или переживал текущий момент ранее, но никакого мистического основания у него нет: за это состояние отвечает височная кора головного мозга, сообщает Life.ru .

«Одной из серьезных причин частого дежавю может быть височная эпилепсия — заболевание, которое может маскироваться под обычные психологические состояния. В отличие от классической эпилепсии с судорогами и потерей сознания, височные приступы протекают мягко и незаметно для окружающих», — сказал доктор.

По его словам, человек остается в сознании, говорит и выполняет простые действия, но при этом испытывает странные ощущения — навязчивое дежавю, ощущение нереальности, искажение звуков, необычные запахи или вкусы.

Помимо эпилепсии частое дежавю может указывать на различные проблемы с мозгом. Мигрень может провоцировать странные ощущения в височных долях, создавая ложные воспоминания и искажая восприятие. Опухоли в височной области, последствия черепно-мозговых травм, воспалительные процессы в нервной ткани — все это может нарушить работу центров памяти и восприятия.