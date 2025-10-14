Эндоскопическое отделение начало работу в подмосковном КДЦ «Ромашка»

В клинико-диагностическом центре «Ромашка» Подмосковья начала работу команда врачей-эндоскопистов. Новое отделение располагает тремя кабинетами, палатами пробуждения и современным оборудованием экспертного класса для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты Центра выполняют широкий спектр амбулаторных и экстренных эндоскопических исследований пищеварительного тракта. Такая диагностика помогает выявлять заболевания желудка и кишечника на ранних стадиях.

«Мы выполняем широкий спектр эндоскопических исследований, в том числе под наркозом, что позволяет снизить дискомфорт от процедуры для пациента. Кроме того, в нашем отделении можно пройти скрининг колоректального рака, направленный на выявление ранних форм новообразований» — сказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.

Клинико-диагностический центр «Ромашка» находится по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ромашково, Рублевский проезд, дом 41. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Пройти исследования можно по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.