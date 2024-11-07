Эндоскопическое отделение больницы Дубны оснастили новым оборудованием

Видеостойка оснащена цифровым монитором для передачи изображений высокого разрешения. Гибкие гастроскоп и 2 видеоколоноскопа имеют камеры для исследований верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта. Аппараты детально визуализируют работу внутренних органов и передают изображение изнутри организма. Оборудование экспертного класса позволяет врачам проводить диагностику и с точностью выявлять различные патологии, особенно на ранних стадиях, в т. ч. злокачественные новообразования. Все процедуры проходят комфортно и безопасно для пациента. Также к работе в отделении после декретного отпуска приступила к работе еще один врач-эндоскопист Анастасия Костина.

«Эндоскопическая диагностика имеет множество преимуществ: минимальная травматичность, быстрое восстановление, возможность проведения биопсии во время обследования и другие. Благодаря новому оборудованию у наших специалистов повысилась информативность проводимых исследований и эффективность дальнейшего лечения. В отделении работает 4 врача-эндоскописта: Борис Сидоренко, Екатерина Дягтерева, Роман Козлов, Анастасия Костина», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Отделение расположено в многопрофильном круглосуточном стационаре Дубненской больницы, имеющем широкие диагностические и лечебные возможности для оказания плановой и экстренной помощи. Стоить отметить, что борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.