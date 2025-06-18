Эндокринологи НИКИ детства не допустили осложнений у девочки с редким диагнозом

В Научно-исследовательский клинический институт детства поступила 16-летняя девушка, которую беспокоили темные пятна на коже, избыточный рост волос на теле, зуд, а также отсутствие менструального цикла. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«По результатам диагностики мы заподозрили редкое заболевание — парциальную липодистрофию. Патология связана с нарушением распределения жировой ткани в организме. Она может проявляться в виде потери или избытка жира в определенных областях тела, что приводит к изменению внешнего вида и вызывает психологические и физические проблемы», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Последствиями болезни могут стать липоатрофический диабет, тяжелая инсулинорезистентность, ранее поражение сосудов и значительное сокращение продолжительности жизни.

«Как только диагноз был подтвержден генетическими анализами, мы сразу же приступили к терапии, направленной на снижение инсулинорезистентности, пигментации на коже, а также подключили генно-инженерный биологический препарат, улучшающий показатели липидного обмена», — добавила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Необходимый препарат закупил президентский фонд «Круг добра».

Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Благодаря вовремя начатой терапии ее качество жизни не снижается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.