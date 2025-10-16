Эндокринолог указала на самое удачное время для заморозки яйцеклеток

Наиболее благоприятным возрастом для криоконсервации яйцеклеток является период жизни женщины до 35 лет. Такое мнение выразила врач-эндокринолог Кристина Пришвина, пишет Сайт «Узнай.ру» .

По словам Пришвиной, криоконсервация ооцитов, или отложенное материнство, становится все более востребованной процедурой. Данная методика позволяет женщинам сохранить свой репродуктивный потенциал и реализовать его в будущем, когда они будут готовы к рождению ребенка, найдут подходящего партнера и обустроят быт так, что будут чувствовать уверенность.

«Метод часто применяется и для сохранения фертильности у пациенток, проходящих лечение онкологических заболеваний», — пояснила эндокринолог-гинеколог Пришвина.

По еее словам, процедура начинается с этапа гормональной стимуляции яичников. Пациентке назначаются гормональные препараты, стимулирующие рост сразу нескольких фолликулов, а не одного. Их количество может варьироваться в широких пределах — от десяти до двадцати, и зависит от уровня антимюллерова гормона, а также от овариального резерва пациентки.

Ооциты извлекаются под наркозом, что исключает какие-либо болезненные ощущения или неприятные переживания у пациентки. При этом процедура дает женщине возможность сохранить репродуктивный потенциал и надежду на появление здорового потомства в будущем.

