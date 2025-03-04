Эндокринолог Тананакина: при проблемах с щитовидкой можно похудеть

Похудение при заболеваниях щитовидной железы возможно, но требует особого подхода и контроля состояния организма, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Гипотиреоз — одно из состояний, при котором процесс похудения может быть затруднен. Недостаток гормонов щитовидной железы замедляет обмен веществ, что приводит к снижению энергетических затрат и набору веса. Однако при правильном лечении и контроле гормонов метаболизм можно нормализовать», — пояснила Тананакина.

Она добавила, что заместительная гормональная терапия позволяет восполнить дефицит гормонов и постепенно восстановить скорость обменных процессов. Многие пациенты, получающие адекватное лечение, отмечают, что им становится легче контролировать вес.

«Лечение гипотиреоза с помощью препаратов тироксина помогает вернуть метаболизм в нормальное состояние. Однако сам по себе прием гормонов не решает проблему — важно соблюдать правильный режим питания и поддерживать физическую активность», — отметила эндокринолог.

По ее словам, особое внимание стоит уделить составу рациона. Недостаток йода, селена и цинка может негативно влиять на функцию щитовидной железы, поэтому важно включать в питание продукты, богатые этими элементами.

«Похудение должно быть комплексным. Помимо контроля гормонального фона, важно учитывать режим сна, уровень стресса и уровень физической активности. Недостаток сна и хронический стресс могут повышать уровень кортизола, что дополнительно замедляет обмен веществ», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что каждый случай индивидуален и универсального решения для всех не существует. Лучший подход — это консультация с эндокринологом и диетологом, которые помогут подобрать безопасную стратегию похудения.

«Гормоны играют ключевую роль в регуляции веса, и их баланс необходим для эффективного контроля массы тела. Осознанный подход к питанию, активному образу жизни и здоровью щитовидной железы поможет достичь результата», — заключила Тананакина.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В России от ожирения страдает четверть населения.