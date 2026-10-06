Эндокринолог Сахнова: нормальный сахар натощак не исключает преддиабет
Нормальный уровень глюкозы натощак не гарантирует отсутствия преддиабета. Проверять сахар нужно до появления жалоб, рассказала эндокринолог Екатерина Сахнова, сообщает RT.
При преддиабете сахар уже выше нормы, но еще не достигает уровня диабета. Человек может годами не замечать изменений. Риск повышают лишний вес, диабет у близких родственников, повышенное давление, увеличенная талия, малоподвижность и диабет беременных в прошлом.
Базовые анализы — глюкоза натощак и гликированный гемоглобин, отражающий средний сахар за последние месяцы. При множестве факторов риска и пограничных результатах врач может назначить тест с измерением сахара натощак и через два часа после напитка с глюкозой. При железодефицитной анемии и некоторых болезнях крови гликированный гемоглобин искажается.
Сахнова упомянула слабость, утомляемость и снижение памяти.
«Эти жалобы легко списать на работу и возраст. Но если к ним добавляются лишний вес и другие факторы риска, то стоит сдать анализы на сахар», — добавила диетолог.
Сильная жажда, частое мочеиспускание, зуд, плохо заживающие ранки и повторные инфекции могут указывать на диабет. Откладывать визит к врачу нельзя. Изменение образа жизни снижает риск примерно вдвое: помогают снижение веса на 5—7%, меньше добавленного сахара и не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.