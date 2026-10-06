Эндокринолог Сахнова: нормальный сахар натощак не исключает преддиабет

При преддиабете сахар уже выше нормы, но еще не достигает уровня диабета. Человек может годами не замечать изменений. Риск повышают лишний вес, диабет у близких родственников, повышенное давление, увеличенная талия, малоподвижность и диабет беременных в прошлом.

Базовые анализы — глюкоза натощак и гликированный гемоглобин, отражающий средний сахар за последние месяцы. При множестве факторов риска и пограничных результатах врач может назначить тест с измерением сахара натощак и через два часа после напитка с глюкозой. При железодефицитной анемии и некоторых болезнях крови гликированный гемоглобин искажается.

Сахнова упомянула слабость, утомляемость и снижение памяти.

«Эти жалобы легко списать на работу и возраст. Но если к ним добавляются лишний вес и другие факторы риска, то стоит сдать анализы на сахар», — добавила диетолог.

Сильная жажда, частое мочеиспускание, зуд, плохо заживающие ранки и повторные инфекции могут указывать на диабет. Откладывать визит к врачу нельзя. Изменение образа жизни снижает риск примерно вдвое: помогают снижение веса на 5—7%, меньше добавленного сахара и не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю.

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