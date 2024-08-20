Эндокринолог рассказала, какие грибы безопасны в сыром виде

Грибы, такие как шампиньоны, достаточно безопасно есть в сыром виде, но большинство грибов рекомендуется обязательно термически обработать. Самый лучший способ приготовления грибов — варка, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Процесс приготовления грибов имеет значение, так как не все грибы можно употреблять сырыми из-за наличия в них токсинов, которые могут привести к отравлению. Грибы, такие как шампиньоны, и другие съедобные виды достаточно безопасно есть в сыром виде, но большинство грибов рекомендуется обязательно термически обработать перед употреблением для уничтожения возможных токсинов и защиты от появления пищевых инфекций», — сказала Тананакина.

Она добавила, что самый безопасный способ приготовления грибов — тщательно их отваривать перед употреблением. Это позволяет уничтожить бактерии, вирусы и грибные споры, которые могут присутствовать на поверхности грибов.

«Также важно грибы готовить при высокой температуре, чтобы избежать риска заражения возможными патогенами. Таким образом, обжаривание, варка или запекание грибов являются предпочтительными способами приготовления для обеспечения безопасности», — отметила эндокринолог.

Тананакина уточнила, что приготовление грибов, помимо прочего, позволяет повысить их пищевую ценность, так как некоторые витамины и питательные вещества становятся более доступными для усвоения в результате термической обработки.

«Такие витамины, как D и группы В, лучше всего усваиваются, если грибы были термически обработаны. При приготовлении грибов лучше использовать варку и тушение, и лишь после предварительной термообработки слегка обжаривать», — посоветовала специалист.

Врач также подчеркнула, что в современном мире на фоне ежегодно ухудшающейся экологической обстановки употреблять в пищу можно грибы, произведенные промышленным способом, в магазинах, официально реализующих продукцию.

«Опять же с учетом сложной идентификации каждого гриба, места его сбора грибы лучше не консервировать, а приобретать в легальных торговых точках необходимое количество свежих грибов, произведенных промышленным способом», — заключила специалист.