Эндокринолог предупредила об опасности советов ИИ

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники Adaptogenzz Елена Шерашова заявила, что советы нейросетей по приему БАДов и лекарств могут привести к осложнениям и даже реанимации, сообщает Life.ru .

Она предупредила, что нейросети не могут заменить врача и учитывать индивидуальные особенности пациента.

«У ИИ нет клинического мышления и практического опыта. Он опирается на обобщенные данные из разных источников и не учитывает индивидуальные особенности пациента», — пояснила специалист.

По ее словам, после подобных консультаций пациенты часто сдают ненужные анализы и начинают самостоятельно принимать БАДы и препараты. Это приводит к побочным эффектам и осложнениям. ИИ не учитывает анамнез, сопутствующие заболевания, аллергии и совместимость лекарств.

Отдельный риск связан с работой желудочно-кишечного тракта. При нарушении всасывания добавки могут спровоцировать воспаление и сбои в работе ЖКТ. Кроме того, в БАДах от малоизвестных производителей иногда обнаруживаются неуказанные вещества, включая гормоны.

«Через 10 дней приема у пациента выявили повышение уровня кальция в 1,5 раза, что сопровождалось слабостью, потливостью и нарушением сердечного ритма. Только своевременная отмена препарата позволила избежать тяжелых последствий», — рассказала врач.

Шерашова подчеркнула, что назначение БАДов требует диагностики, индивидуального подбора доз и контроля. Универсальные рекомендации из интернета могут навредить.

