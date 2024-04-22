Эндокринолог назвала умеренное употребление вина одним из секретов долголетия

На Земле есть так называемые «голубые зоны», например, остров Окинава в Японии, жители которых доживают до 100 лет. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, каких правил придерживается население этих регионов, сообщает «Вечерняя Москва».

Одним из ключевых принципов здорового образа жизни является естественное движение. Жители Окинавы не ходят в спортзалы и вместо этого проводят время на свежем воздухе, занимаясь садоводством, ухаживанием за домом и пешими прогулками. Это помогает им оставаться активными и здоровыми на протяжении многих лет, отметила врач.

По словам Павловой, еще одним важным аспектом долгожительства является управление стрессом. Жители Окинавы уделяют время воспоминаниям о предках, что помогает им снизить уровень стресса и избежать хронического воспаления, связанного со многими заболеваниями.

Важный элемент диеты долгожителей — растительный белок, продолжила эндокринолог. Фасоль, соя и чечевица играют важную роль в их питании, в то время как потребление мяса сведено к минимуму. Умеренное употребление вина также является одним из секретов долголетия.

Религиозная практика также важна для долгожителей. По словам врача, регулярное посещение религиозных служб может продлить жизнь на несколько лет. Немаловажно и качество общения — жители Окинавы окружают себя лишь близкими родственниками и друзьями, что способствует поддержанию позитивных отношений и укреплению здоровья.