Эндокринолог назвала незаживающие синяки возможным признаком диабета

Эндокринолог Кристина Пришвина сообщила, что длительно незаживающие синяки, ранки и порезы могут указывать на сахарный диабет. Врач перечислила основные внешние и внутренние признаки болезни, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Сахарный диабет часто проявляется изменениями на коже. По словам Пришвиной, кожа становится сухой, шелушится и может зудеть, особенно на голенях и стопах. Иногда появляются темные бархатистые участки в складках кожи, например, на шее или в подмышках. Однако врач подчеркнула, что такие изменения могут возникать не только при диабете.

Пришвина отметила, что при диабете хуже заживают ранки, порезы и синяки. Волосы становятся ломкими, тусклыми и могут выпадать. Лицо выглядит уставшим из-за отечности, а организм теряет мышечную массу, используя ее как источник энергии вместо глюкозы.

К ранним признакам диабета специалист отнесла сильную усталость, постоянную жажду и сухость во рту. Человек может пить много воды, а мочеиспускание становится частым и обильным. Усиливается аппетит, особенно тяга к сладкому, при этом вес может снижаться.

Врач добавила, что хроническая усталость, раздражительность и сонливость после еды также могут быть симптомами диабета. Кроме того, ухудшается зрение — изображение становится размытым, заключила Пришвина.

