Эндокринолог МОНИКИ рассказала про факторы риска для больных сахарным диабетом

Сахарный диабет — это серьезное хроническое заболевание, которое может развиться у любого человека. Оно входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения. Сахарный диабет 1 типа обычно развивается у детей и подростков, хотя заболеть можно в любом возрасте. Причиной становится разрушение иммунной системой организма клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Однако чаще встречается сахарный диабет 2 типа — он развивается у людей старше 40 лет. В этом случае инсулин в организме вырабатывается, но клетки резистентны к нему, поэтому не могут усваивать глюкозу и она накапливается в крови.

«К факторам, повышающим риск заболеть диабетом 2 типа, относятся наследственность, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания поджелудочной железы, повышенный уровень „плохого“ холестерина и триглицеридов в крови. Также факторами риска являются ожирение и лишний вес, неправильное питание, дефицит физической активности, стресс, вредные привычки», — отметила заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус.

Мер профилактики сахарного диабета 1 типа на сегодняшний день практически не существует — по статистике у большинства пациентов заболевание имеет генетическую основу.

«Для профилактики диабета 2 типа стоит вести здоровый образ жизни, поддерживать оптимальный вес тела и физическую активностью, придерживаться принципов здорового питания, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов. Также необходимо следить за уровнем глюкозы в крови и регулярно сдавать анализы», — рассказала заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.