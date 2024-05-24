Эндокринолог Чибисова назвала неожиданную «причину» депрессии

Недостаток гормонов щитовидной железы может иметь симптомы, схожие с депрессией, сообщила РИАМО врач-эндокринолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Валентина Чибисова.

Ежегодно 25 мая в мире отмечается День щитовидной железы. Праздник учредили в 2009 году по инициативе Европейской тироидной ассоциации, чтобы информировать общество о болезнях этого органа эндокринной системы.

«Заболевание, при котором наблюдается недостаточная выработка гормонов щитовидной железы, называется гипотиреоз. Он коварен тем, что может маскироваться под многие другие болезни и одна из его „масок“ — психиатрическая, а именно депрессия», — сказала Чибисова.

Она пояснила, что общие симптомы для гипотиреоза и депрессии — это подавленность, вялость, грусть, снижение работоспособности.

«Взаимосвязь двух недугов заключается в сложных „отношениях“ гормонов щитовидной железы с нейромедиаторами серотонином и дофамином, которые отвечают за формирование мотивации, получение удовольствия, раскрытие творческого потенциала, ощущение собственной значимости и качество сна», — отметила Чибисова.

По словам врача, чтобы установить точную причину плохого самочувствия, рекомендуется проконсультироваться у двух специалистов — психиатра и эндокринолога.