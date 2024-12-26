Эндокринолог Ахмедова: снизить риск ожирения у ребенка можно в первые годы жизни

Профилактика ожирения должна начинаться еще в период беременности и раннего развития, сообщила РИАМО врач — детский эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслана Ахмедова.

«Особое внимание следует уделять детям из группы риска: с наследственной предрасположенностью к ожирению и сахарному диабету 2 типа, детям, рожденным с массой тела более 4 кг, а также детям матерей, у которых был гестационный диабет», — сказала Ахмедова.

Она добавила, что пропаганда грудного вскармливания, отказ от введения соков и фруктовых пюре в рацион в первые полгода жизни помогают сформировать здоровые пищевые привычки.

«Важно вовлекать ребенка в физическую активность: прогулки на свежем воздухе, подвижные игры. В раннем возрасте закладываются основы здорового питания и привычки, которые сохраняются во взрослой жизни. Важно, чтобы вся семья следовала принципам здорового образа жизни: правильное питание, умеренное использование гаджетов, соблюдение режима дня и полноценного сна», — рассказала врач.

Ахмедова отметила, что рацион ребенка стоит строить по правилу «здоровой тарелки»: половина тарелки — овощи и фрукты, четверть — белок (мясо, рыба), еще четверть — гарнир из цельнозерновых продуктов. Важно пить воду вместо газированных напитков, избегать больших порций и включать молочные продукты в рацион.

«Для детей старше 9 лет рекомендуется три порции молочных продуктов в день, например, 250 мл кефира или молока, 100 г творога, 2 ломтика сыра. Для младших детей — порции меньше в два раза. Предпочтение лучше отдавать продуктам с жирностью менее 2,5%, так как обезжиренные продукты плохо усваиваются», — уточнила специалист.

Детский эндокринолог подчеркнула, что физическая активность должна включать ежедневные занятия продолжительностью не менее 60 минут, которые можно разделить на два подхода по 30 минут.

«Более интенсивная активность, например, плавание, танцы, игровые виды спорта, рекомендуется 2–3 раза в неделю. Эти меры помогают не только поддерживать нормальный вес, но и укреплять общее здоровье», — заключила Ахмедова.