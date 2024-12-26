«Малоподвижный образ жизни, увлечение гаджетами, просмотр телевизора и недостаток физической активности также повышают вероятность ожирения», — сказала Ахмедова.

Она пояснила, что к факторам риска ожирения относятся наследственность (случаи ожирения в семье со стороны отца или матери), нарушение баланса между поступлением и расходованием энергии, калорийная пища с избытком углеводов и жиров, частое перекусывание, пропуск приемов пищи и переедание вечером.

«Кроме того, недосыпание ассоциируется с увеличением потребления калорий, особенно продуктов с высоким содержанием углеводов и жиров. Исследования показывают, что люди, которые поздно ложатся и мало спят, имеют повышенный уровень грелина, гормона, усиливающего аппетит», — рассказала Ахмедова.