Эмоциональный холод и галлюцинации: как выявить первые признаки шизофрении?

Невролог Демьяновская: при шизофрении в несколько раз возрастает риск суицида

Всего у шизофрении несколько стадий, первая из них — продромальная, которая длится от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Первая стадия заболевания — продромальная. Человек постепенно теряет интерес к учебе, работе, общению, хобби, перестает следить за внешним видом, становится эмоционально холодным и отстраненным. Ему становится сложнее воспринимать новую информацию, сосредоточиться на задаче, выразить словами свою мысль, повышаются тревожность и подозрительность», — сказала Демьяновская.

По ее словам, человек может жаловаться на то, что он ощущает окружающую действительность нереальной, с трудом понимает речь людей.

«Затем наступает активная стадия болезни, которая длится несколько лет. В это время в дополнение к симптомам продромальной стадии проявляются специфические признаки шизофрении (психотические эпизоды — ред.). У человека начинаются галлюцинации, чаще всего слуховые. Для пациента с шизофренией характерны бред, неадекватные реакции, бедная, разорванная речь, придумывание новых слов, вялая или нелепая мимика и жесты. В некоторых случаях он перестает реагировать на внешние раздражители, разговаривать и отвечать на вопросы, становится подчиняемым или, наоборот, противится любой просьбе», — рассказала невролог.

Демьяновская отметила, что при шизофрении в несколько раз повышается риск суицида: по некоторым данным, до 13% пациентов предпринимали попытки покончить с собой.

«Со временем шизофрения переходит из острой активной стадии в хроническую, для которой характерны заторможенность, сглаженность эмоций, пассивность, выпадение из социума, утрата навыков самообслуживания. Заподозрить шизофрению на ранней стадии очень сложно. Но если у близкого человека сильно меняется поведение, важно направить его на консультацию к квалифицированному врачу-психиатру. Раннее выявление и лечение шизофрении значительно улучшает прогноз», — предупредила специалист.

24 мая — Международный день осведомленности о шизофрении. Дата призвана развеять мифы об этом психическом заболевании и напомнить: человек с диагнозом может жить обычной жизнью — работать, общаться, любить. Главное — вовремя распознать симптомы, обеспечить лечение и поддержку.