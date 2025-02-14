Электростальские врачи удалили у женщины 6-килограммовую миому матки

В перинатальный центр на базе Электростальской больницы поступила 34-летняя женщина по направлению из женской консультации в связи с выявлением у нее крупной миомы матки и кисты яичника. Пациентка не посещала гинеколога около 5 лет и была уверена, что увеличение ее живота обусловлено лишним весом. Она обратилась к врачу, когда задумалась о планировании семьи. Оказалось, что выявленные патологии препятствуют зачатию и рождению детей, поэтому ей потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе операции, проведенной через открытый разрез, мы удалили миому весом более 6 кг и диаметром 30 см, а также 10-сантиметровую кисту яичника со светлым содержимым. Все новообразования доброкачественные по результатам гистологии. Операция продолжалась более часа. Наши усилия были сосредоточены на сохранении функций репродуктивных органов пациентки. И нам это удалось. При желании женщина сможет иметь детей», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.

Женщина уже выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к привычной жизни.

Специалисты напоминают, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год. Если вы наблюдаетесь у специалиста по какому-либо гинекологическому заболеванию, то посещать его необходимо с той регулярностью, которую он обозначает. Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.