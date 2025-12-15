Экспресс-тесты на заболевания не всегда точны: почему ПЦР надежнее

Иногда экспресс-тест может дать ложноотрицательный результат, а ПЦР-исследование считается более надежным методом диагностики, сообщил РИАМО главврач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Максим Терский.

«Есть понятие ложноотрицательного теста. Когда тест, например, на грипп показал отсутствие возбудителя, а на самом деле человек на данный момент является носителем. Почему так происходит? Потому что у экспресс-тестов есть ограничения технологии», — отметил Терский.

Он пояснил, что клиническая лаборатория проведет ПЦР-исследование, которое покажет заражение уже в инкубационном периоде (до появления симптомов) и заражение через несколько дней после появления симптомов.

«У экспресс-тестов этот период резко ограничен. Результаты теста будут истинны только на высоте размножения вируса. Кроме того, очень важен процесс забора биоматериала. Медицинских сестер специально обучают методике забора и постоянно проверяют их навыки», — сказал врач.

По его словам, при неправильном заборе тест не покажет достоверные результаты. Самозабор мазков гарантированно приведет к искажению результата.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.