Эксперты связывают увеличение случаев диабета у детей с улучшением диагностики

За последние 10 лет число детей с сахарным диабетом 1 типа в России выросло вдвое — с 32 тысяч случаев в 2014 году до более чем 61 тысячи в 2024-м. Об этом газете «Известия» сообщила Елена Демина, заведующая эндокринологическим отделением Российской детской клинической больницы (РДКБ).

По словам специалиста, резкий рост статистики объясняется не ухудшением эпидемиологической ситуации, а совершенствованием методов ранней диагностики. «Еще несколько лет назад пациентам приходилось по 6–8 раз в день прокалывать пальцы для контроля глюкозы. Сейчас появились высокоточные системы непрерывного мониторинга», — пояснила Демина.

Диабет первого типа признан социально значимым заболеванием — после постановки диагноза ребенок автоматически получает инвалидность до совершеннолетия без необходимости регулярного переосвидетельствования. Всего в России зарегистрировано около 300 тысяч пациентов с этим диагнозом.

«Хотя болезнь остается неизлечимой, современные технологии кардинально изменили подход к терапии, — подчеркивает эксперт. — Сегодня у нас есть инструменты, позволяющие детям вести практически полноценную жизнь».

Среди ключевых инноваций — системы автоматического введения инсулина и мобильные приложения для удаленного контроля показателей. Врачи отмечают, что новые методы лечения не только улучшают качество жизни пациентов, но и снижают риск опасных осложнений.