Эксперты рассказали, какой сахарозаменитель выбрать диабетику

Полный отказ от сахара приводит к срывам в питании, а употреблять сладкие продукты в небольшом количестве надо даже пациентам, страдающим от сахарного диабета 1 и 2 типа. Диабетикам можно использовать натуральный сахарозаменитель, однако при его выборе есть несколько правил, сообщает Общественная Служба Новостей .

Хороший вариант — это подсластители природного или химического происхождения. Они напоминают углеводы и прекрасно усваиваются без участия инсулина, но также не приведут к гипергликемии.

При диабете специалисты советуют заменять сахар натуральными подсластителями — эритритом или стевозидом. Первый получают из дыни или других природных источников — он имеет сладковатый вкуси может улучшить углеводный обмен. Стевозид считается более редким: его получают из стевии и на вкус он приторный и даже слаще сахара.

При умеренном употреблении и соблюдении всех инструкций врача подсластители не навредят здоровью человека, но в случае превышения нормы могут вызвать серьезные последствия для здоровья, предупреждают эксперты.