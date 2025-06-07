Эксперты рассказали, как препараты с семаглутидом могут влиять на зрение

Препарат «Оземпик» и его аналоги действительно могут вызывать нарушения зрения, однако достоверных данных о частоте и механизме этого побочного эффекта пока недостаточно, пояснили опрошенные РБК эксперты.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже включило риск потери зрения в перечень редких, но возможных осложнений при приеме этих препаратов, однако для окончательных выводов требуется больше исследований.

EMA классифицировало проблемы со зрением как «очень редкий» побочный эффект для препаратов на основе семаглутида («Оземпик», «Вегови», «Ребелсас»). Ученые предполагают, что нарушения могут быть связаны с изменением кровоснабжения зрительного нерва или метаболическими изменениями сетчатки.

В России аналоги этих препаратов применяются недавно, поэтому локальной статистики по побочным эффектам пока мало.

«Семаглутид — хорошо изученный препарат, но его влияние на зрение требует дополнительного мониторинга», — отметила эндокринолог Екатерина Кривцова. По ее словам, теоретически возможны временные трофические изменения сетчатки из-за воздействия на метаболизм глюкозы, но противопоказаний к применению пока нет.

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, подчеркнул, что с ростом популярности препаратов для снижения веса число сообщений о побочных эффектах будет увеличиваться.

«Когда миллионы людей принимают лекарство, даже редкие осложнения становятся заметными», отметил он.

Производитель, компания Novo Nordisk, уже обновил инструкции к препаратам в ЕС, добавив предупреждение о возможных нарушениях зрения. В России аналогичные изменения пока не вносились, но врачи рекомендуют пациентам сообщать о любых необычных симптомах при приеме этих лекарств.