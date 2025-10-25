Эксперты предупредили о рисках обострения заболеваний в конце осени

сегодня в 03:52

Врачи рассказали об основных угрозах здоровью в предзимний период

Специалисты выделили ключевые угрозы для физического и психического здоровья в переходный осенне-зимний период, сообщает газета «Известия» .

Согласно данным врачей, в это время обостряются респираторные инфекции, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с суставами и желудочно-кишечным трактом.

Кардиолог Денис Прокофьев отмечает рост осложнений после ОРВИ, гипертонических кризов и приступов стенокардии. Гастроэнтеролог Снежанна Карпова рекомендует сбалансированный рацион с овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. Психиатр Алексей Вилков обращает внимание на риски депрессивных состояний из-за дефицита солнечного света и советует поддерживать режим дня, физическую активность и позитивный информационный фон.

Эксперты сходятся во мнении, что соблюдение профилактических мер поможет минимизировать сезонные риски для здоровья.