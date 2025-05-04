Эксперт Золотарева перечислила обязательные этапы уборки для аллергиков

Весной у многих россиян начинается аллергическая реакция на пыльцу. В этот период активно цветут растения, рассказала RT старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Чтобы уменьшить аллергию, необходимо избавиться от источников пыли. В ней находятся микрочастицы шерсти домашних питомцев, кожи, пыльцы, а также иных возможных аллергенов. Рекомендуется применять пылесос с HEPA-фильтром (разновидность фильтров тонкой очистки, предназначенных для улавливания мелкодисперсных частиц в проходящем воздухе - ред.). Он даст возможность собрать маленькие частицы.

Также Золотарева посоветовала делать влажную уборку. Она поможет предотвратить поднятие частиц в воздух.

Необходимо часто стирать постельное белье, а также шторы. Важно выбирать высокую температуру, добавила эксперт.

Вещи желательно обрабатывать с помощью пара. Также их необходимо периодически сдавать в химчистку.

Помимо этого, Золотарева порекомендовала контролировать уровень влажности в помещении. Он должен быть в районе 40-50%.