Сегодня отмечается Международный день педиатра, и ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов поделился своими взглядами на изменения в подготовке специалистов и заботу о самых маленьких пациентах, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Санкции западного мира не повлияли на развитие нашей медицины, в том числе неонатологии», — отметил эксперт.

По его словам, работа медицинских учреждений осталась стабильной, а российская наука и промышленность достигли уровня самостоятельности, не завися от западных поставок.

Иванов также упомянул о рекордно низком уровне младенческой смертности в России, который составляет 3,9 промилле. Это означает, что большинство новорожденных выживают и становятся полноценными членами общества. Эти статистические данные важны, поскольку они отражают реальные судьбы людей и способствуют уверенности будущих родителей в возможности рождения детей.

Что касается роста народонаселения, ректор подчеркнул, что необходимо комплексное решение проблемы. В частности, с 2024 года в рамках диспансеризации мужчины и женщины смогут оценить свое репродуктивное здоровье, что, по его мнению, является важной рекомендацией.