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Эксперт Цалани: не стоит пытаться лечить рубцы на коже домашними средствами

Эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани посоветовала правильно лечить раны с первых дней и не пытаться использовать народные средства: они не имеют научного обоснования, сообщает «ФедералПресс».

«Рост рубца нельзя остановить, но можно контролировать», — сказала специалист.

По ее словам, использование различных масел, трав, меда и компрессов может привести к аллергическим реакциям, инфицированию ран и ухудшению состояния кожи. Прижигание чистотелом или лимонный сок способны вызвать ожоги и пигментацию.

Если экспериментировать с домашними методами, процесс заживления удлиняется, рубец становится более выраженным. Лучше всего обращаться к специалистам и использовать современные медицинские методы — силиконовые пластыри, профессиональные мази и физиотерапию, заключила эксперт.

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