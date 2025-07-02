Эксперт связала рискованные челленджи подростков с незрелостью мозговых структур

Поведенческий терапевт и семейный консультант Елена Калашникова объяснила, что тяга подростков к опасным и нелогичным челленджам связана с незавершенным развитием определенных участков мозга, сообщает «СтальМедиа» .

Общество продолжает задаваться вопросом, почему молодые люди так активно подхватывают сомнительные тренды из соцсетей. Эти вызовы часто воспринимаются не только как бесполезные, но и как потенциально угрожающие жизни и здоровью.

Недавний инцидент в Санкт-Петербурге подтвердил эту тревожную тенденцию — школьница, следуя модному поветрию, получила четыре ожога, используя аэрозольный баллончик, после чего ей потребовалась госпитализация.

Как пояснила Калашникова, в подростковом возрасте крайне важно завоевать признание в группе сверстников. Стремление к одобрению заставляет молодых людей совершать действия, которые взрослым кажутся «лишенными смысла или совершенно нелепыми».

«Добавьте к этому тот факт, что зоны мозга, отвечающие за оценку последствий и самоконтроль, еще не сформированы до конца. Зато отлично работает система вознаграждения — все, что вызывает всплеск эмоций или дает отклик от сверстников, воспринимается как стоящее внимания», — отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что даже понимая возможные риски, подростки часто идут на необдуманные действия ради одобрения и социального медиапризнания. По словам Калашниковой, это естественная особенность переходного возраста.