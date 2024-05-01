Эксперт Скрыпченко: массаж головы надо начинать с шейно-воротниковой зоны

Перед массажем головы идет глубокая проработка мышц шейно-воротниковой зоны, которые находятся в спазме, сообщил РИАМО специалист по массажу АО Медицина (клиника академика Ройтберга) Александр Скрыпченко.

«Сначала идет глубокая проработка мышц шейно-воротниковой зоны, которые находятся в спазме. Очень важно проработать все волокна мышечного пучка, чтобы они в дальнейшем своим напряжением не потянули за собой окружающие волокна. Этим они могут вернуть спазм в мышцы, поэтому массаж должен быть глубоким», – сказал Скрыпченко.

Он перечислил основные терапевтические виды, которые можно применить для расслабления спазмированных мышц:

физическое тепло – тепловые процедуры общие или локальные;

механический – растяжение мышц и связок, всевозможные тракции – влажные, сухие;

лекарственный способ – например, применение групп миорелаксантов;

«Наконец, это механическое глубокое разминание по триггерным точкам, миофасциальным цепям или классическая глубокая проработка мышцы. Все эти виды терапии приводят к расслаблению мышцы. Далее мы приступаем непосредственно к массажу головы», – рассказал специалист.

1 мая отмечается День лечебного массажа - это один из видов терапии, который издавна используется в медицинских практиках разных народов мира.