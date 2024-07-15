Эксперт Сережина объяснила, где покупать безопасные арбузы и дыни

Определить наличие пестицидов или нитратов в плодах по внешнему виду арбузов и дынь невозможно. Но магазинные дыни и арбузы в большинстве случаев безопасны, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Свою роль играют действующие нормы законодательства — продукты, поступающие в легальную торговлю, проходят проверки на содержание вредных веществ, а качественная продукция обязана иметь документы на всю партию товара.

«Разумеется, это не способно полностью застраховать от проблем с бахчевыми, но значительно снижает шансы столкнуться с ними. Другое дело — стихийная торговля без разрешительных документов и соблюдения правил. Люди часто покупают арбузы и дыни в местах несанкционированной торговли и у обочин дорог, где плоды могут впитывать грязь и автомобильные выхлопные газы из придорожного воздуха», — обозначила Сережина.

Сутками находясь вблизи трассы, плоды накапливают вредные вещества, которые затем оседают в организме человека. Именно на таких стихийных развалах продаются плоды, не допущенные к реализации в установленных местах торговли.

На такую продукцию в большинстве случаев нет товаросопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность, а плоды могли провалить лабораторное тестирование на содержание нитратов, солей тяжелых металлов, радионуклидов и пестицидов.

«Кроме того, продукция могла храниться с нарушениями. По этим причинам лучше всего покупать плоды только в установленных местах торговли и на рынках, где продукция проходит лабораторный контроль», — добавила эксперт.

Необходимо обратить внимание и на само место продажи: обязателен прилавок и навес, а плоды должны лежать на настиле высотой не менее 20 см от земли или на специальных стеллажах. Хранение навалом на земле недопустимо — навесы защищают товар от осадков, а деревянные поддоны предотвращают гниение.

Помимо этого, продавец должен содержать точку продажи в чистоте, иметь медицинскую книжку с допуском к работе, своевременно проходить медосмотры и гигиенические аттестации, быть в специальной санитарной одежде.

«Помните, что при покупке вы всегда вправе попросить продавца предоставить сопроводительные документы на реализуемую продукцию. И, конечно, помимо безопасности, стоит учесть и качество плодов. Выбирая арбуз или дыню, обращайте внимание на их внешний вид: они должны быть целыми, чистыми и не перезрелыми», — добавила врач.