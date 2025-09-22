Эксперт рассказала, при каких стадиях сколиоза можно исправить осанку
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Есть четыре степени сколиоза — бокового искривления позвоночника. Исправить осанку можно при 1-й и 2-й стадии, поделилась в беседе с Nord-News эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова.
При первой степени искривление составляет до 10 градусов, при второй 10-25, третьей 25-40, четвертой — более 40. В случае сутулости и неправильной осанки можно выпрямить спину ровно на непродолжительное время. Если же у человека сколиоз, то сделать это не выйдет.
При первой или второй степени сколиоза исправить проблемы с осанкой можно. Для этого пациенту назначат лечебную регулярную физкультуру. Также необходимо будет посещать курсы массажа один-два раза в год.
В таком случае будет усиливаться мышечный корсет. Также улучшится подвижность позвонков. Человек избавится от мышечного напряжения в местах зажимов и сдавливания внутренних органов. Помимо этого, станет лучше кровообращение.
