Эксперт рассказала о кадровом голоде среди врачей и медсестер в РФ

В настоящее время в медицине наблюдается как количественный, так и качественный кадровый голод, заявила РИАМО основатель и генеральный директор «Высшей медицинской школы» и кадрового агентства «Уникум» Виталина Левашова.

По ее мнению, не так страшен сам дефицит, как-то, на что он влияет: доступность и качество медицинской помощи, стоимость платных медицинских услуг и как следствие — продолжительность и качество жизни населения.

Еще год назад на одну вакансию врача приходилось 3 резюме специалистов, сейчас это 0,7. Значит, что выбирать работодателям попросту не из кого или надо искать персонал другими способами, говорит эксперт.

«Ситуация с медсестрами еще сложнее. Их дефицит на сегодняшний день составляет 50 000 человек. И ситуация усугубляется тем, что далеко не все выпускники училищ и колледжей после окончания идут в практическое здравоохранение. В некоторых случаях „потери“ выпускников достигают 50%», — констатирует Левашова.