Эксперт рассказал, когда лучше не садиться за руль

Врач и основатель компании «Предрейсовый» Сергей Виноградов заявил, что водителю стоит оценить свое состояние, прежде чем садиться за руль. По его словам, хроническая усталость, дефицит сна и алкогольная интоксикация водителя могут привести к опасным ситуациям на дороге.

По словам доктора, плохой сон и любая провокация со стороны других участников движения могут привести к серьезным авариям. Нервозность автомобилиста, в свою очередь, могут спровоцировать алкоголь и повышенное артериальное давление.

«Поэтому, если водитель накануне употреблял алкоголь, то на следующий день до обеда ему точно не рекомендуется садиться за руль», — посоветовал эксперт в эфире радио Sputnik.

Особенную внимательность врач рекомендовал проявлять людям с хроническими заболеваниями: они должны вовремя принимать лекарства и не забывать читать инструкции. При употреблении корвалола, валокордина, валосердина управлять транспортным средством запрещено, предупредил Виноградов.