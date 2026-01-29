Эксперт рассказал, как чистить зубы, чтобы не тратить деньги на стоматолога

Сейчас электрощетка для зубов — не диковинка, а обыденный предмет в ритуале ежедневной гигиены ротовой полости. Однако, несмотря на ее распространенность, она не является универсальным решением и людям с чувствительной эмалью может навредить. Эксперт по уходу за собой TROUVER Ли Шэньхан объяснил, как правильно ухаживать за зубами, чтобы не тратить много денег на стоматологов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По словам эксперта, электрощетки полезны тем, кому сложно качественно чистить зубы вручную, она не только помогает более тщательно очистить зубы, но и уменьшает риск развития болезней полости рта.

Электрические зубные щетки подходят и для детей, но с определенного возраста. Стоматологи рекомендуют начинать их использование с 6-8 лет, когда ребенок уже достаточно развит, чтобы осознанно чистить зубы и придерживаться элементарных правил гигиены. Для этой возрастной группы важно выбирать специальные детские модели с мягкой щетиной, деликатными насадками и щадящими режимами, которые не повредят эмаль и десны. Встроенные таймеры помогают ребенку соблюдать рекомендуемое время чистки (две минуты) и равномерно уделять внимание всем участкам рта, а датчики давления снижают вероятность излишнего нажима. Это особенно важно в период смены молочных зубов и формирования правильного прикуса.

При этом специалисты подчеркивают, что до 10-12 лет чистка зубов должна контролироваться родителями, чтобы сформировать правильную технику и избежать ошибок.

«Однако электрическая щетка подходит не всем. Людям с повышенной чувствительностью зубов или истонченной эмалью стоит быть внимательными при выборе модели и отдавать предпочтение щеткам с мягкими насадками и щадящими режимами или продолжать пользоваться обычной щеткой», — уточняет Ли Шэньхан.

Людям с чувствительными деснами также следует проявлять осторожность при использовании электрощеток. Некоторые мощные модели могут вызвать раздражение или дискомфорт. В таких случаях лучше остановить свой выбор на моделях с мягкими насадками и деликатными режимами работы, или же остаться верными ручной щетке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.