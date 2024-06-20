Эксперт Пухальская обозначила важность форума по ядерной медицине БРИКС

Форум БРИКС сосредоточен на ядерной медицине — передовом направлении, играющем ключевую роль в диагностике и лечении онкологических и неонкологических заболеваний, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Пухальская.

«Это действительно значимое событие для глобального медицинского сообщества. Более того, мероприятие можно считать новым этапом и для самого объединения БРИКС, которое, создавая и укрепляя собственную экосистему, подтверждает статус лидера в глобальных инновациях и технологиях организаторами форума выступают Минздрав России и „Росатом“, что подчеркивает высокий уровень и важность мероприятия», — сказала политолог.

Россия, обладая статусом государства-председателя, активно продвигает проекты в сфере ядерной энергетики и сопутствующих направлений, подчеркивает свою приверженность развитию высокотехнологичных медицинских решений. В частности, Россия планирует реализацию нескольких ключевых инициатив.

«Во-первых, это развитие инфраструктуры для производства и распространения радиофармацевтических препаратов. Эти препараты являются основой ядерной медицины, позволяя проводить точную диагностику и эффективное лечение различных заболеваний. В рамках форума будет обсуждаться сотрудничество в создании производственных мощностей и логистических цепочек, необходимых для обеспечения доступности этих препаратов во всех странах БРИКС», — отметила Пухальская.

Во-вторых, значительное внимание уделяется развитию технологий радиационной терапии. Россия и другие страны БРИКС инвестируют в исследования и разработки новых методов лечения, которые используют ионизирующее излучение для уничтожения раковых клеток. Совместные усилия в этой области позволят ускорить внедрение инновационных технологий в клиническую практику и улучшить качество медицинской помощи.

«Также Россия намерена укреплять сотрудничество в области ядерной безопасности и радиационной защиты. Это включает обмен знаниями и опытом в области защиты пациентов и медицинского персонала от вредного воздействия радиации, а также разработку и внедрение стандартов безопасности, соответствующих международным требованиям», — добавила эксперт.

Политолог добавила, что форум обещает стать эффективной платформой для обмена знаниями и опытом между представителями министерств здравоохранения, профильных ведомств стран БРИКС, ведущих научных центров и производителей радиофармацевтических препаратов.

Ожидается участие около 200 специалистов, что обеспечит широкий спектр мнений и идей. Запланированные обсуждения включают обзор лучших практик по ядерной медицине, который будет распространяться в таких организациях, как ООН, ВОЗ, МАГАТЭ и МАИР.