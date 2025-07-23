Эксперт объяснила способы борьбы с симптомами аллергии

Аллергию невозможно устранить полностью, однако с помощью правильного подхода можно существенно смягчить ее проявления. Об этом рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева, сообщает «СтальМедиа» .

«Чтобы контролировать симптомы, применяют антигистаминные препараты — таблетки и капли, назальные спреи. При проявлениях на коже используют кортикостероидные мази и кремы, при респираторных симптомах — бронхолитики, то есть препараты, которые способствуют отхождению мокроты и расширению бронхов», — пояснила Филева.

Филева также добавила, что в отдельных случаях пациентам назначают аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Этот метод предполагает контакт организма с небольшими, безопасными дозами аллергена, что постепенно снижает его чувствительность к раздражителям.